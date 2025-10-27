Moonsama（SAMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00328732 $ 0.00328732 $ 0.00328732 24H最低价 $ 0.00398388 $ 0.00398388 $ 0.00398388 24H最高价 24H最低价 $ 0.00328732$ 0.00328732 $ 0.00328732 24H最高价 $ 0.00398388$ 0.00398388 $ 0.00398388 历史最高 $ 0.072871$ 0.072871 $ 0.072871 最低价 $ 0.00182697$ 0.00182697 $ 0.00182697 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） +5.21% 漲跌幅（7D） -7.63% 漲跌幅（7D） -7.63%

Moonsama（SAMA）当前实时价格为 $0.00349317。过去 24 小时内，SAMA 的交易价格在 $ 0.00328732 至 $ 0.00398388 之间波动，市场活跃度显著。SAMA 的历史最高价为 $ 0.072871，历史最低价为 $ 0.00182697。

从短期表现来看，SAMA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 +5.21%，过去 7 天内累计变动为 -7.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Moonsama（SAMA）市场信息

市值 $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M 流通量 745.50M 745.50M 745.50M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Moonsama 的当前市值为 $ 2.60M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SAMA 的流通量为 745.50M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.49M。