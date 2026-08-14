moonpig 今日价格

moonpig (MOONPIG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.48%。当前 MOONPIG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOONPIG。

moonpig 目前市值在 $ 205,663 排名第 #-，流通供应量为 980.25M MOONPIG。过去 24 小时内，MOONPIG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.12267，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOONPIG 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +1.44%。过去一天，总交易量达到 $ 24.77K。

moonpig（MOONPIG）市场信息

市值 $ 205.66K$ 205.66K $ 205.66K 成交量（24H） $ 24.77K$ 24.77K $ 24.77K 完全稀释市值 $ 205.66K$ 205.66K $ 205.66K 流通量 980.25M 980.25M 980.25M 总供应量 980,254,385.334963 980,254,385.334963 980,254,385.334963

moonpig 的当前市值为 $ 205.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 24.77K。MOONPIG 的流通量为 980.25M，总供应量是 980254385.334963，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 205.66K。