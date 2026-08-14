Monstro DeFi 今日价格

Monstro DeFi (MONSTRO) 今日实时价格为 $ 0,00157629，过去 24 小时内变化了 2,81%。当前 MONSTRO 兑 USD 的汇率为 $ 0,00157629 每 MONSTRO。

Monstro DeFi 目前市值在 $ 357 360 排名第 #-，流通供应量为 226,63M MONSTRO。过去 24 小时内，MONSTRO 的交易价格在 $ 0,00158064（低点）和 $ 0,00167536（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,103815，而历史最低价为 $ 0,00157685。

短期表现方面，MONSTRO 在过去一小时内波动了 -0,36%，过去7 天内波动了 -19,25%。过去一天，总交易量达到 $ 10,40。

Monstro DeFi（MONSTRO）市场信息

市值 $ 357,36K$ 357,36K $ 357,36K 成交量（24H） $ 10,40$ 10,40 $ 10,40 完全稀释市值 $ 597,59K$ 597,59K $ 597,59K 流通量 226,63M 226,63M 226,63M 总供应量 378 974 535,3979983 378 974 535,3979983 378 974 535,3979983

Monstro DeFi 的当前市值为 $ 357,36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10,40。MONSTRO 的流通量为 226,63M，总供应量是 378974535.3979983，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 597,59K。