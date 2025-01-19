Monk 价格 (MONK)
今天 Monk (MONK) 的实时价格为 0.00002147 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MONK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Monk 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.02 USD
- Monk 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 MONK兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 MONK 价格信息的首选平台。
今天内，Monk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Monk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000087983。
在过去60天内，Monk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000056665。
在过去90天内，Monk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00008954992950930677。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0000087983
|-40.97%
|60天
|$ +0.0000056665
|+26.39%
|90天
|$ -0.00008954992950930677
|-80.66%
Monk 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-32.25%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MONK is a coin that will offer Masternode Tracking and Monitoring services. These Services will be enhanced step.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 MONK 兑换 AUD
A$0.0000345667
|1 MONK 兑换 GBP
￡0.0000176054
|1 MONK 兑换 EUR
€0.0000208259
|1 MONK 兑换 USD
$0.00002147
|1 MONK 兑换 MYR
RM0.000096615
|1 MONK 兑换 TRY
₺0.0007606821
|1 MONK 兑换 JPY
¥0.0033551169
|1 MONK 兑换 RUB
₽0.0022004603
|1 MONK 兑换 INR
₹0.0018588726
|1 MONK 兑换 IDR
Rp0.3519671568
|1 MONK 兑换 PHP
₱0.0012570685
|1 MONK 兑换 EGP
￡E.0.001082088
|1 MONK 兑换 BRL
R$0.000130967
|1 MONK 兑换 CAD
C$0.0000309168
|1 MONK 兑换 BDT
৳0.002608605
|1 MONK 兑换 NGN
₦0.0334423161
|1 MONK 兑换 UAH
₴0.0009041017
|1 MONK 兑换 VES
Bs0.00115938
|1 MONK 兑换 PKR
Rs0.0059854066
|1 MONK 兑换 KZT
₸0.0113958466
|1 MONK 兑换 THB
฿0.0007383533
|1 MONK 兑换 TWD
NT$0.0007061483
|1 MONK 兑换 CHF
Fr0.0000195377
|1 MONK 兑换 HKD
HK$0.0001670366
|1 MONK 兑换 MAD
.د.م0.0002155588