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Mirrored Ether 价格 (METH)

USD

Mirrored Ether (METH) 实时价格图表

$3.47
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+3.90%(1D)

今天 Mirrored Ether (METH) 的价格

今天 Mirrored Ether (METH) 的实时价格为 3.47 USD。目前其市值为 $ 793.51K USD。METH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mirrored Ether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 123.73K USD
- Mirrored Ether 当天价格变化为 +3.97%
- 其循环供应量为 228.97K USD

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Mirrored Ether (METH) 价格表现 USD

今天内，Mirrored Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.13225
在过去30天内，Mirrored Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1251812910
在过去60天内，Mirrored Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.4183638880
在过去90天内，Mirrored Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0861974127383223

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.13225+3.97%
30天$ -0.1251812910-3.60%
60天$ +1.4183638880+40.88%
90天$ +1.0861974127383223+45.57%

Mirrored Ether (METH) 价格分析

Mirrored Ether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.32
$ 3.32$ 3.32

$ 3.47
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$ 5,045.52
$ 5,045.52$ 5,045.52

+0.07%

+3.97%

+2.94%

Mirrored Ether (METH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 793.51K
$ 793.51K$ 793.51K

$ 123.73K
$ 123.73K$ 123.73K

228.97K
228.97K 228.97K

什么是Mirrored Ether (METH)

Mirrored Ether- synthetic asset tracking the price of ETH.

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Mirrored Ether (METH) 资源

官网

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METH 兑换为当地货币

1 METH 兑换 AUD
A$5.552
1 METH 兑换 GBP
2.776
1 METH 兑换 EUR
3.3312
1 METH 兑换 USD
$3.47
1 METH 兑换 MYR
RM15.5109
1 METH 兑换 TRY
122.5257
1 METH 兑换 JPY
¥545.2411
1 METH 兑换 RUB
386.905
1 METH 兑换 INR
297.5178
1 METH 兑换 IDR
Rp55,967.7341
1 METH 兑换 PHP
201.0171
1 METH 兑换 EGP
￡E.176.1372
1 METH 兑换 BRL
R$21.4099
1 METH 兑换 CAD
C$4.9968
1 METH 兑换 BDT
414.665
1 METH 兑换 NGN
5,371.4906
1 METH 兑换 UAH
145.9482
1 METH 兑换 VES
Bs176.97
1 METH 兑换 PKR
Rs966.5685
1 METH 兑换 KZT
1,821.5071
1 METH 兑换 THB
฿118.9169
1 METH 兑换 TWD
NT$114.0936
1 METH 兑换 CHF
Fr3.123
1 METH 兑换 HKD
HK$26.9619
1 METH 兑换 MAD
.د.م35.047