Mint Blockchain（MINT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00210447 $ 0.00210447 $ 0.00210447 24H最低价 $ 0.00269855 $ 0.00269855 $ 0.00269855 24H最高价 24H最低价 $ 0.00210447$ 0.00210447 $ 0.00210447 24H最高价 $ 0.00269855$ 0.00269855 $ 0.00269855 历史最高 $ 0.079854$ 0.079854 $ 0.079854 最低价 $ 0.00144984$ 0.00144984 $ 0.00144984 涨跌幅（1H） +0.40% 涨跌幅（1D） +26.59% 漲跌幅（7D） +6.80% 漲跌幅（7D） +6.80%

Mint Blockchain（MINT）当前实时价格为 $0.00269472。过去 24 小时内，MINT 的交易价格在 $ 0.00210447 至 $ 0.00269855 之间波动，市场活跃度显著。MINT 的历史最高价为 $ 0.079854，历史最低价为 $ 0.00144984。

从短期表现来看，MINT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.40%，过去 24 小时内变动为 +26.59%，过去 7 天内累计变动为 +6.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mint Blockchain（MINT）市场信息

市值 $ 528.03K$ 528.03K $ 528.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M 流通量 195.95M 195.95M 195.95M 总供应量 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Mint Blockchain 的当前市值为 $ 528.03K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MINT 的流通量为 195.95M，总供应量是 999999999.5153956，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.69M。