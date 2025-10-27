Meter Stable（MTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.472793 $ 0.472793 $ 0.472793 24H最低价 $ 0.534701 $ 0.534701 $ 0.534701 24H最高价 24H最低价 $ 0.472793$ 0.472793 $ 0.472793 24H最高价 $ 0.534701$ 0.534701 $ 0.534701 历史最高 $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 最低价 $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 涨跌幅（1H） -2.76% 涨跌幅（1D） -2.40% 漲跌幅（7D） +5.95% 漲跌幅（7D） +5.95%

Meter Stable（MTR）当前实时价格为 $0.50954。过去 24 小时内，MTR 的交易价格在 $ 0.472793 至 $ 0.534701 之间波动，市场活跃度显著。MTR 的历史最高价为 $ 32.69，历史最低价为 $ 0.181504。

从短期表现来看，MTR 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.76%，过去 24 小时内变动为 -2.40%，过去 7 天内累计变动为 +5.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Meter Stable（MTR）市场信息

市值 $ 199.60K$ 199.60K $ 199.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 199.60K$ 199.60K $ 199.60K 流通量 391.72K 391.72K 391.72K 总供应量 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Meter Stable 的当前市值为 $ 199.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MTR 的流通量为 391.72K，总供应量是 391721.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 199.60K。