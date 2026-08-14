MetaMUI 今日价格

MetaMUI (MMUI) 今日实时价格为 $ 0.02217957，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 MMUI 兑 USD 的汇率为 $ 0.02217957 每 MMUI。

MetaMUI 目前市值在 $ 10,555,327 排名第 #-，流通供应量为 475.90M MMUI。过去 24 小时内，MMUI 的交易价格在 $ 0.02207887（低点）和 $ 0.02219845（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.935688，而历史最低价为 $ 0.00998802。

短期表现方面，MMUI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 566.81K。

MetaMUI（MMUI）市场信息

市值 $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M 成交量（24H） $ 566.81K$ 566.81K $ 566.81K 完全稀释市值 $ 17.74M$ 17.74M $ 17.74M 流通量 475.90M 475.90M 475.90M 总供应量 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

MetaMUI 的当前市值为 $ 10.56M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 566.81K。MMUI 的流通量为 475.90M，总供应量是 800000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.74M。