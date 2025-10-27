Messiah（MSIA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.09473 $ 0.09473 $ 0.09473 24H最低价 $ 0.101571 $ 0.101571 $ 0.101571 24H最高价 24H最低价 $ 0.09473$ 0.09473 $ 0.09473 24H最高价 $ 0.101571$ 0.101571 $ 0.101571 历史最高 $ 0.539528$ 0.539528 $ 0.539528 最低价 $ 0.054834$ 0.054834 $ 0.054834 涨跌幅（1H） +0.25% 涨跌幅（1D） +5.11% 漲跌幅（7D） +2.14% 漲跌幅（7D） +2.14%

Messiah（MSIA）当前实时价格为 $0.100716。过去 24 小时内，MSIA 的交易价格在 $ 0.09473 至 $ 0.101571 之间波动，市场活跃度显著。MSIA 的历史最高价为 $ 0.539528，历史最低价为 $ 0.054834。

从短期表现来看，MSIA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.25%，过去 24 小时内变动为 +5.11%，过去 7 天内累计变动为 +2.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Messiah（MSIA）市场信息

市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.07M$ 10.07M $ 10.07M 流通量 11.49M 11.49M 11.49M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Messiah 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MSIA 的流通量为 11.49M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.07M。