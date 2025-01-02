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Melon Dog 价格 (MELON)

USD

Melon Dog (MELON) 实时价格图表

$0.00362009
$0.00362009$0.00362009
+4.60%(1D)

今天 Melon Dog (MELON) 的价格

今天 Melon Dog (MELON) 的实时价格为 0.00362009 USD。目前其市值为 $ 1.48M USD。MELON 兑换 USD 的价格为实时更新。
Melon Dog 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.33K USD
- Melon Dog 当天价格变化为 +4.60%
- 其循环供应量为 407.51M USD

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Melon Dog (MELON) 价格表现 USD

今天内，Melon Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00015924
在过去30天内，Melon Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010462367
在过去60天内，Melon Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019938500
在过去90天内，Melon Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000906572626178429

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00015924+4.60%
30天$ -0.0010462367-28.90%
60天$ -0.0019938500-55.07%
90天$ +0.000906572626178429+33.41%

Melon Dog (MELON) 价格分析

Melon Dog 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00321971
$ 0.00321971$ 0.00321971

$ 0.00363865
$ 0.00363865$ 0.00363865

$ 0.067785
$ 0.067785$ 0.067785

+1.20%

+4.60%

-3.59%

Melon Dog (MELON) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

407.51M
407.51M 407.51M

什么是Melon Dog (MELON)

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Melon Dog (MELON) 资源

官网

大家还在问：关于 Melon Dog (MELON) 的其他问题

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MELON 兑换为当地货币

1 MELON 兑换 AUD
A$0.005792144
1 MELON 兑换 GBP
0.002896072
1 MELON 兑换 EUR
0.0034752864
1 MELON 兑换 USD
$0.00362009
1 MELON 兑换 MYR
RM0.0161818023
1 MELON 兑换 TRY
0.1278253779
1 MELON 兑换 JPY
¥0.569078148
1 MELON 兑换 RUB
0.4036038341
1 MELON 兑换 INR
0.3104227175
1 MELON 兑换 IDR
Rp58.3885402127
1 MELON 兑换 PHP
0.2097118137
1 MELON 兑换 EGP
￡E.0.1837557684
1 MELON 兑换 BRL
R$0.0223721562
1 MELON 兑换 CAD
C$0.0052129296
1 MELON 兑换 BDT
0.432600755
1 MELON 兑换 NGN
5.6038269182
1 MELON 兑换 UAH
0.1522609854
1 MELON 兑换 VES
Bs0.18462459
1 MELON 兑换 PKR
Rs1.0083760695
1 MELON 兑换 KZT
1.9002938437
1 MELON 兑换 THB
฿0.1240966852
1 MELON 兑换 TWD
NT$0.1190285592
1 MELON 兑换 CHF
Fr0.003258081
1 MELON 兑换 HKD
HK$0.0281280993
1 MELON 兑换 MAD
.د.م0.036562909