MEDXT（MEDXT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00122712 $ 0.00122712 $ 0.00122712 24H最低价 $ 0.0013273 $ 0.0013273 $ 0.0013273 24H最高价 24H最低价 $ 0.00122712$ 0.00122712 $ 0.00122712 24H最高价 $ 0.0013273$ 0.0013273 $ 0.0013273 历史最高 $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 最低价 $ 0.00058437$ 0.00058437 $ 0.00058437 涨跌幅（1H） +1.70% 涨跌幅（1D） +7.43% 漲跌幅（7D） -15.01% 漲跌幅（7D） -15.01%

MEDXT（MEDXT）当前实时价格为 $0.00132692。过去 24 小时内，MEDXT 的交易价格在 $ 0.00122712 至 $ 0.0013273 之间波动，市场活跃度显著。MEDXT 的历史最高价为 $ 0.00342141，历史最低价为 $ 0.00058437。

从短期表现来看，MEDXT 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.70%，过去 24 小时内变动为 +7.43%，过去 7 天内累计变动为 -15.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MEDXT（MEDXT）市场信息

市值 $ 27.66M$ 27.66M $ 27.66M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.16M$ 33.16M $ 33.16M 流通量 20.86B 20.86B 20.86B 总供应量 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

MEDXT 的当前市值为 $ 27.66M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEDXT 的流通量为 20.86B，总供应量是 24997400000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.16M。