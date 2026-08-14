MediTechX 今日价格

MediTechX (MTX) 今日实时价格为 $ 0,051516，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 MTX 兑 USD 的汇率为 $ 0,051516 每 MTX。

MediTechX 目前市值在 $ 1 391 015 排名第 #-，流通供应量为 27,00M MTX。过去 24 小时内，MTX 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,051658，而历史最低价为 $ 0,050403。

短期表现方面，MTX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0,00%。过去一天，总交易量达到 $ 106,29K。

MediTechX（MTX）市场信息

市值 $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M 成交量（24H） $ 106,29K$ 106,29K $ 106,29K 完全稀释市值 $ 51,52M$ 51,52M $ 51,52M 流通量 27,00M 27,00M 27,00M 总供应量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

MediTechX 的当前市值为 $ 1,39M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 106,29K。MTX 的流通量为 27,00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51,52M。