Measurable Data 价格 (MDT)
今天 Measurable Data (MDT) 的实时价格为 0.04096199 USD。目前其市值为 $ 24.74M USD。MDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Measurable Data 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.22M USD
- Measurable Data 当天价格变化为 +4.46%
- 其循环供应量为 606.32M USD
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今天内，Measurable Data 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00174772。
在过去30天内，Measurable Data 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0084552920。
在过去60天内，Measurable Data 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0141828268。
在过去90天内，Measurable Data 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013216946879489。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00174772
|+4.46%
|30天
|$ -0.0084552920
|-20.64%
|60天
|$ -0.0141828268
|-34.62%
|90天
|$ -0.0013216946879489
|-3.12%
Measurable Data 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.41%
+4.46%
+9.65%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DT量数是一个去中心化的大数据价值经济。作为用户、数据购买方、数据供应商之间的交流单位，对数据价值进行量化。MDT量数对贡献匿名大数据的广大用户进行奖励，并为数据购买方提供更有效率的消费方案，致力于改变普通用户处于生物链底端的现状，打造一个更加公正透明的数据交易环境。该生态首个应用MailTime为团队积累500多万用户，是硅谷顶尖加速器Y Combinator孵化项目，由Gmail创始人Paul Buchheit亲自孵化。 如今，用户免费使用互联网科技公司所开发的产品及服务，但在背后用户其实需要妥协自己的各类数据作为交换。愿意加入量数币生态并分享自己匿名数据的用户，将因此获得相应的量数币作为激励。为了赋予用户数据准确、公正的价值，量数币的生态系统中每一个被调用的、验证为有经济价值的数据点均为量数点，也是此生态中被交易的数据点。在量数币的生态系统下，数据交易不再是单向的猜测的游戏，数据买家与数据供应商将共同受智能合约约束及保障。所有的数据点交易都会被区块链记录下来，也避免了数据造假的问题，解决了大数据溯源和匿名无法共存的矛盾。
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|1 MDT 兑换 AUD
A$0.0651295641
|1 MDT 兑换 GBP
￡0.032769592
|1 MDT 兑换 EUR
€0.0397331303
|1 MDT 兑换 USD
$0.04096199
|1 MDT 兑换 MYR
RM0.1826904754
|1 MDT 兑换 TRY
₺1.4750412599
|1 MDT 兑换 JPY
¥6.2270417198
|1 MDT 兑换 RUB
₽3.9577474738
|1 MDT 兑换 INR
₹3.5579584514
|1 MDT 兑换 IDR
Rp671.5079253456
|1 MDT 兑换 PHP
₱2.3835781981
|1 MDT 兑换 EGP
￡E.2.0599784771
|1 MDT 兑换 BRL
R$0.2367603022
|1 MDT 兑换 CAD
C$0.0585756457
|1 MDT 兑换 BDT
৳4.9813876039
|1 MDT 兑换 NGN
₦61.504427985
|1 MDT 兑换 UAH
₴1.7072957432
|1 MDT 兑换 VES
Bs2.4577194
|1 MDT 兑换 PKR
Rs11.4546108836
|1 MDT 兑换 KZT
₸20.845556711
|1 MDT 兑换 THB
฿1.3955749993
|1 MDT 兑换 TWD
NT$1.3443725118
|1 MDT 兑换 CHF
Fr0.0372754109
|1 MDT 兑换 HKD
HK$0.3190939021
|1 MDT 兑换 MAD
.د.م0.4112583796