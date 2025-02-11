什么是Measurable Data (MDT)

DT量数是一个去中心化的大数据价值经济。作为用户、数据购买方、数据供应商之间的交流单位，对数据价值进行量化。MDT量数对贡献匿名大数据的广大用户进行奖励，并为数据购买方提供更有效率的消费方案，致力于改变普通用户处于生物链底端的现状，打造一个更加公正透明的数据交易环境。该生态首个应用MailTime为团队积累500多万用户，是硅谷顶尖加速器Y Combinator孵化项目，由Gmail创始人Paul Buchheit亲自孵化。 如今，用户免费使用互联网科技公司所开发的产品及服务，但在背后用户其实需要妥协自己的各类数据作为交换。愿意加入量数币生态并分享自己匿名数据的用户，将因此获得相应的量数币作为激励。为了赋予用户数据准确、公正的价值，量数币的生态系统中每一个被调用的、验证为有经济价值的数据点均为量数点，也是此生态中被交易的数据点。在量数币的生态系统下，数据交易不再是单向的猜测的游戏，数据买家与数据供应商将共同受智能合约约束及保障。所有的数据点交易都会被区块链记录下来，也避免了数据造假的问题，解决了大数据溯源和匿名无法共存的矛盾。

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