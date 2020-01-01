Measurable Data（MDT）代币经济学
Measurable Data（MDT）信息
DT量数是一个去中心化的大数据价值经济。作为用户、数据购买方、数据供应商之间的交流单位，对数据价值进行量化。MDT量数对贡献匿名大数据的广大用户进行奖励，并为数据购买方提供更有效率的消费方案，致力于改变普通用户处于生物链底端的现状，打造一个更加公正透明的数据交易环境。该生态首个应用MailTime为团队积累500多万用户，是硅谷顶尖加速器Y Combinator孵化项目，由Gmail创始人Paul Buchheit亲自孵化。
如今，用户免费使用互联网科技公司所开发的产品及服务，但在背后用户其实需要妥协自己的各类数据作为交换。愿意加入量数币生态并分享自己匿名数据的用户，将因此获得相应的量数币作为激励。为了赋予用户数据准确、公正的价值，量数币的生态系统中每一个被调用的、验证为有经济价值的数据点均为量数点，也是此生态中被交易的数据点。在量数币的生态系统下，数据交易不再是单向的猜测的游戏，数据买家与数据供应商将共同受智能合约约束及保障。所有的数据点交易都会被区块链记录下来，也避免了数据造假的问题，解决了大数据溯源和匿名无法共存的矛盾。
Measurable Data（MDT）代币经济学和价格数据分析
快速了解 Measurable Data（MDT）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。
Measurable Data（MDT）代币经济模型：关键指标与应用场景
了解 Measurable Data（MDT）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。
关键代币经济指标及其计算方式：
总供应量（Total Supply）：
已创建或将要创建的 MDT 代币的最大数量。
流通供应量（Circulating Supply）：
当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。
最大供应量（Max Supply）：
MDT 代币可能存在的总数量上限。
完全稀释估值（FDV）：
当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。
通胀率（Inflation Rate）：
反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。
为什么这些代币经济指标对交易者很重要？
流通供应量高 = 流动性强。
最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。
代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。
FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。
现在您已经了解了 MDT 代币经济模型的功能，赶快查看 MDT 代币的实时价格吧！
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代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。