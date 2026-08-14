MCOIN 今日价格

MCOIN (MCOIN) 今日实时价格为 $ 0.0430799，过去 24 小时内变化了 1.14%。当前 MCOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0.0430799 每 MCOIN。

MCOIN 目前市值在 $ 7,627,044 排名第 #-，流通供应量为 177.00M MCOIN。过去 24 小时内，MCOIN 的交易价格在 $ 0.04160718（低点）和 $ 0.04350292（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.75，而历史最低价为 $ 0.02383646。

短期表现方面，MCOIN 在过去一小时内波动了 -0.15%，过去7 天内波动了 +16.76%。过去一天，总交易量达到 $ 212.59K。

MCOIN（MCOIN）市场信息

市值 $ 7.63M$ 7.63M $ 7.63M 成交量（24H） $ 212.59K$ 212.59K $ 212.59K 完全稀释市值 $ 21.55M$ 21.55M $ 21.55M 流通量 177.00M 177.00M 177.00M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

MCOIN 的当前市值为 $ 7.63M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 212.59K。MCOIN 的流通量为 177.00M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.55M。