Maximize AI 价格 (MAXI)
今天 Maximize AI (MAXI) 的实时价格为 0.00143793 USD。目前其市值为 $ 125.02K USD。MAXI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Maximize AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Maximize AI 当天价格变化为 -6.43%
- 其循环供应量为 85.00M USD
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今天内，Maximize AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Maximize AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Maximize AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Maximize AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-6.43%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Maximize AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.91%
-6.43%
-39.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.
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|1 MAXI 兑换 VND
₫37.83912795
|1 MAXI 兑换 AUD
A$0.0022000329
|1 MAXI 兑换 GBP
￡0.0010496889
|1 MAXI 兑换 EUR
€0.0012366198
|1 MAXI 兑换 USD
$0.00143793
|1 MAXI 兑换 MYR
RM0.0060968232
|1 MAXI 兑换 TRY
₺0.0569707866
|1 MAXI 兑换 JPY
¥0.2085142293
|1 MAXI 兑换 RUB
₽0.1130931945
|1 MAXI 兑换 INR
₹0.1236907386
|1 MAXI 兑换 IDR
Rp23.5726191792
|1 MAXI 兑换 KRW
₩1.9563612822
|1 MAXI 兑换 PHP
₱0.0818757342
|1 MAXI 兑换 EGP
￡E.0.0719683965
|1 MAXI 兑换 BRL
R$0.0078942357
|1 MAXI 兑换 CAD
C$0.0019699641
|1 MAXI 兑换 BDT
৳0.175715046
|1 MAXI 兑换 NGN
₦2.2293379134
|1 MAXI 兑换 UAH
₴0.0602061291
|1 MAXI 兑换 VES
Bs0.14810679
|1 MAXI 兑换 PKR
Rs0.407796948
|1 MAXI 兑换 KZT
₸0.7504844256
|1 MAXI 兑换 THB
฿0.0469771731
|1 MAXI 兑换 TWD
NT$0.0424333143
|1 MAXI 兑换 AED
د.إ0.0052772031
|1 MAXI 兑换 CHF
Fr0.0011647233
|1 MAXI 兑换 HKD
HK$0.0112733712
|1 MAXI 兑换 MAD
.د.م0.0130132665
|1 MAXI 兑换 MXN
$0.0273638079