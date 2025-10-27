MarsMi（MARSMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.100388 24H最高价 $ 0.1058 历史最高 $ 0.187525 最低价 $ 0.093141 涨跌幅（1H） +1.31% 涨跌幅（1D） +4.42% 漲跌幅（7D） +3.45%

MarsMi（MARSMI）当前实时价格为 $0.105787。过去 24 小时内，MARSMI 的交易价格在 $ 0.100388 至 $ 0.1058 之间波动，市场活跃度显著。MARSMI 的历史最高价为 $ 0.187525，历史最低价为 $ 0.093141。

从短期表现来看，MARSMI 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.31%，过去 24 小时内变动为 +4.42%，过去 7 天内累计变动为 +3.45%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MarsMi（MARSMI）市场信息

市值 $ 105.79M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 105.79M 流通量 1000.00M 总供应量 999,999,992.295692

MarsMi 的当前市值为 $ 105.79M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MARSMI 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999992.295692，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 105.79M。