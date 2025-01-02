MAPS 价格 (MAPS)

USD

MAPS (MAPS) 实时价格图表

$0.02098893
$0.02098893$0.02098893
+3.90%(1D)

今天 MAPS (MAPS) 的价格

今天 MAPS (MAPS) 的实时价格为 0.02099546 USD。目前其市值为 $ 1.57M USD。MAPS 兑换 USD 的价格为实时更新。
MAPS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 150.30K USD
- MAPS 当天价格变化为 +3.93%
- 其循环供应量为 75.00M USD

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MAPS (MAPS) 价格表现 USD

今天内，MAPS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007945
在过去30天内，MAPS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017614582
在过去60天内，MAPS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014067525
在过去90天内，MAPS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004026116086771416

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0007945+3.93%
30天$ +0.0017614582+8.39%
60天$ +0.0014067525+6.70%
90天$ +0.004026116086771416+23.73%

MAPS (MAPS) 价格分析

MAPS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01970625
$ 0.01970625$ 0.01970625

$ 0.02101209
$ 0.02101209$ 0.02101209

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

+0.73%

+3.93%

+3.96%

MAPS (MAPS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 150.30K
$ 150.30K$ 150.30K

75.00M
75.00M 75.00M

什么是MAPS (MAPS)

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MAPS (MAPS) 资源

官网

大家还在问：关于 MAPS (MAPS) 的其他问题

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MAPS 兑换为当地货币

1 MAPS 兑换 AUD
A$0.033592736
1 MAPS 兑换 GBP
0.016796368
1 MAPS 兑换 EUR
0.0201556416
1 MAPS 兑换 USD
$0.02099546
1 MAPS 兑换 MYR
RM0.0938497062
1 MAPS 兑换 TRY
0.7413496926
1 MAPS 兑换 JPY
¥3.300486312
1 MAPS 兑换 RUB
2.34099379
1 MAPS 兑换 INR
1.800360695
1 MAPS 兑换 IDR
Rp338.6364042038
1 MAPS 兑换 PHP
1.2164769524
1 MAPS 兑换 EGP
￡E.1.0661494588
1 MAPS 兑换 BRL
R$0.1297519428
1 MAPS 兑换 CAD
C$0.0302334624
1 MAPS 兑换 BDT
2.50895747
1 MAPS 兑换 NGN
32.5005521708
1 MAPS 兑换 UAH
0.8830690476
1 MAPS 兑换 VES
Bs1.07076846
1 MAPS 兑换 PKR
Rs5.848285383
1 MAPS 兑换 KZT
11.0211468178
1 MAPS 兑换 THB
฿0.7197243688
1 MAPS 兑换 TWD
NT$0.6903307248
1 MAPS 兑换 CHF
Fr0.018895914
1 MAPS 兑换 HKD
HK$0.1631347242
1 MAPS 兑换 MAD
.د.م0.212054146