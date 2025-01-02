MAKE 价格 (MAKE)
今天 MAKE (MAKE) 的实时价格为 0.00529723 USD。目前其市值为 $ 529.72K USD。MAKE 兑换 USD 的价格为实时更新。
MAKE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 200.74 USD
- MAKE 当天价格变化为 -0.24%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，MAKE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，MAKE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021855306。
在过去60天内，MAKE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，MAKE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.24%
|30天
|$ -0.0021855306
|-41.25%
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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MAKE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-0.24%
-1.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.
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|1 MAKE 兑换 AUD
A$0.008475568
|1 MAKE 兑换 GBP
￡0.004237784
|1 MAKE 兑换 EUR
€0.0050853408
|1 MAKE 兑换 USD
$0.00529723
|1 MAKE 兑换 MYR
RM0.0236786181
|1 MAKE 兑换 TRY
₺0.1870451913
|1 MAKE 兑换 JPY
¥0.832724556
|1 MAKE 兑换 RUB
₽0.590641145
|1 MAKE 兑换 INR
₹0.4542374725
|1 MAKE 兑换 IDR
Rp85.4391815869
|1 MAKE 兑换 PHP
₱0.3069215062
|1 MAKE 兑换 EGP
￡E.0.2689933394
|1 MAKE 兑换 BRL
R$0.0327368814
|1 MAKE 兑换 CAD
C$0.0076280112
|1 MAKE 兑换 BDT
৳0.633018985
|1 MAKE 兑换 NGN
₦8.2000060954
|1 MAKE 兑换 UAH
₴0.2228014938
|1 MAKE 兑换 VES
Bs0.27015873
|1 MAKE 兑换 PKR
Rs1.4755434165
|1 MAKE 兑换 KZT
₸2.7806749439
|1 MAKE 兑换 THB
฿0.1815890444
|1 MAKE 兑换 TWD
NT$0.1741729224
|1 MAKE 兑换 CHF
Fr0.004767507
|1 MAKE 兑换 HKD
HK$0.0411594771
|1 MAKE 兑换 MAD
.د.م0.053502023