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Mainframe 价格 (SN25)

USD

Mainframe (SN25) 实时价格图表

$3.66
$3.66$3.66
-8.40%(1D)

今天 Mainframe (SN25) 的价格

今天 Mainframe (SN25) 的实时价格为 3.66 USD。目前其市值为 $ 4.66M USD。SN25 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mainframe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Mainframe 当天价格变化为 -8.45%
- 其循环供应量为 1.27M USD

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Mainframe (SN25) 价格表现 USD

今天内，Mainframe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.338229872731028
在过去30天内，Mainframe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Mainframe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Mainframe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.338229872731028-8.45%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Mainframe (SN25) 价格分析

Mainframe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.36
$ 3.36$ 3.36

$ 4.07
$ 4.07$ 4.07

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

-0.79%

-8.45%

-28.14%

Mainframe (SN25) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M

--
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1.27M
1.27M 1.27M

什么是Mainframe (SN25)

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Mainframe (SN25) 资源

白皮书
官网

Mainframe（SN25）代币经济

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SN25 兑换为当地货币

1 SN25 兑换 VND
96,312.9
1 SN25 兑换 AUD
A$5.5632
1 SN25 兑换 GBP
2.6718
1 SN25 兑换 EUR
3.1476
1 SN25 兑换 USD
$3.66
1 SN25 兑换 MYR
RM15.5184
1 SN25 兑换 TRY
144.1308
1 SN25 兑换 JPY
¥529.1994
1 SN25 兑换 RUB
286.944
1 SN25 兑换 INR
315.675
1 SN25 兑换 IDR
Rp59,999.9904
1 SN25 兑换 KRW
4,993.155
1 SN25 兑换 PHP
207.6684
1 SN25 兑换 EGP
￡E.183.4026
1 SN25 兑换 BRL
R$20.0934
1 SN25 兑换 CAD
C$4.941
1 SN25 兑换 BDT
447.3984
1 SN25 兑换 NGN
5,656.8594
1 SN25 兑换 UAH
151.9998
1 SN25 兑换 VES
Bs373.32
1 SN25 兑换 PKR
Rs1,036.512
1 SN25 兑换 KZT
1,875.933
1 SN25 兑换 THB
฿118.9866
1 SN25 兑换 TWD
NT$107.8968
1 SN25 兑换 AED
د.إ13.4322
1 SN25 兑换 CHF
Fr2.9646
1 SN25 兑换 HKD
HK$28.6944
1 SN25 兑换 MAD
.د.م33.306
1 SN25 兑换 MXN
$69.2838