Loosh 今日价格

Loosh (SN78) 今日实时价格为 $ 0.476463，过去 24 小时内变化了 3.03%。当前 SN78 兑 USD 的汇率为 $ 0.476463 每 SN78。

Loosh 目前市值在 $ 496,585 排名第 #-，流通供应量为 1.04M SN78。过去 24 小时内，SN78 的交易价格在 $ 0.466328（低点）和 $ 0.499253（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 13,810.93，而历史最低价为 $ 0.00467535。

短期表现方面，SN78 在过去一小时内波动了 +0.35%，过去7 天内波动了 -9.70%。过去一天，总交易量达到 $ 15.02K。

Loosh（SN78）市场信息

市值 $ 496.59K$ 496.59K $ 496.59K 成交量（24H） $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K 完全稀释市值 $ 496.59K$ 496.59K $ 496.59K 流通量 1.04M 1.04M 1.04M 总供应量 1,042,223.076422634 1,042,223.076422634 1,042,223.076422634

Loosh 的当前市值为 $ 496.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.02K。SN78 的流通量为 1.04M，总供应量是 1042223.076422634，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 496.59K。