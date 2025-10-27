LOL（LOL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00093739 $ 0.00093739 $ 0.00093739 24H最低价 $ 0.00108826 $ 0.00108826 $ 0.00108826 24H最高价 24H最低价 $ 0.00093739$ 0.00093739 $ 0.00093739 24H最高价 $ 0.00108826$ 0.00108826 $ 0.00108826 历史最高 $ 0.04167236$ 0.04167236 $ 0.04167236 最低价 $ 0.00047546$ 0.00047546 $ 0.00047546 涨跌幅（1H） +1.57% 涨跌幅（1D） +14.53% 漲跌幅（7D） +6.23% 漲跌幅（7D） +6.23%

LOL（LOL）当前实时价格为 $0.00108605。过去 24 小时内，LOL 的交易价格在 $ 0.00093739 至 $ 0.00108826 之间波动，市场活跃度显著。LOL 的历史最高价为 $ 0.04167236，历史最低价为 $ 0.00047546。

从短期表现来看，LOL 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.57%，过去 24 小时内变动为 +14.53%，过去 7 天内累计变动为 +6.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LOL（LOL）市场信息

市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 流通量 977.34M 977.34M 977.34M 总供应量 977,343,824.504947 977,343,824.504947 977,343,824.504947

LOL 的当前市值为 $ 1.06M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LOL 的流通量为 977.34M，总供应量是 977343824.504947，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.06M。