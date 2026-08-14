LikeCoin 今日价格

LikeCoin (LIKE) 今日实时价格为 $ 0.00224499，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LIKE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00224499 每 LIKE。

LikeCoin 目前市值在 $ 2,777,379 排名第 #-，流通供应量为 1.24B LIKE。过去 24 小时内，LIKE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02213434，而历史最低价为 $ 0.00115094。

短期表现方面，LIKE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.33%。过去一天，总交易量达到 $ 3.52。

LikeCoin（LIKE）市场信息

市值 $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M 成交量（24H） $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 完全稀释市值 $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M 流通量 1.24B 1.24B 1.24B 总供应量 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

LikeCoin 的当前市值为 $ 2.78M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.52。LIKE 的流通量为 1.24B，总供应量是 1500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.37M。