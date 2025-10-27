Ledgity Token（LDY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00472361 24H最高价 $ 0.01023328 历史最高 $ 0.110451 最低价 $ 0.00392962 涨跌幅（1H） +0.51% 涨跌幅（1D） +114.28% 漲跌幅（7D） +7.25%

Ledgity Token（LDY）当前实时价格为 $0.01012159。过去 24 小时内，LDY 的交易价格在 $ 0.00472361 至 $ 0.01023328 之间波动，市场活跃度显著。LDY 的历史最高价为 $ 0.110451，历史最低价为 $ 0.00392962。

从短期表现来看，LDY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.51%，过去 24 小时内变动为 +114.28%，过去 7 天内累计变动为 +7.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ledgity Token（LDY）市场信息

市值 $ 373.02K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 759.67K 流通量 36.83M 总供应量 75,000,000.0

Ledgity Token 的当前市值为 $ 373.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LDY 的流通量为 36.83M，总供应量是 75000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 759.67K。