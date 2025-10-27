kolscan（KOLSCAN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0057757$ 0.0057757 $ 0.0057757 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.65% 涨跌幅（1D） +15.18% 漲跌幅（7D） +11.55% 漲跌幅（7D） +11.55%

kolscan（KOLSCAN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，KOLSCAN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。KOLSCAN 的历史最高价为 $ 0.0057757，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，KOLSCAN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.65%，过去 24 小时内变动为 +15.18%，过去 7 天内累计变动为 +11.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

kolscan（KOLSCAN）市场信息

市值 $ 556.67K$ 556.67K $ 556.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 556.67K$ 556.67K $ 556.67K 流通量 965.28M 965.28M 965.28M 总供应量 965,284,135.034137 965,284,135.034137 965,284,135.034137

kolscan 的当前市值为 $ 556.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KOLSCAN 的流通量为 965.28M，总供应量是 965284135.034137，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 556.67K。