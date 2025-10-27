Kittenswap（KITTEN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00402969 $ 0.00402969 $ 0.00402969 24H最低价 $ 0.00480214 $ 0.00480214 $ 0.00480214 24H最高价 24H最低价 $ 0.00402969$ 0.00402969 $ 0.00402969 24H最高价 $ 0.00480214$ 0.00480214 $ 0.00480214 历史最高 $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 最低价 $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 涨跌幅（1H） -1.14% 涨跌幅（1D） -11.75% 漲跌幅（7D） +17.91% 漲跌幅（7D） +17.91%

Kittenswap（KITTEN）当前实时价格为 $0.00403556。过去 24 小时内，KITTEN 的交易价格在 $ 0.00402969 至 $ 0.00480214 之间波动，市场活跃度显著。KITTEN 的历史最高价为 $ 0.03928409，历史最低价为 $ 0.00194408。

从短期表现来看，KITTEN 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.14%，过去 24 小时内变动为 -11.75%，过去 7 天内累计变动为 +17.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kittenswap（KITTEN）市场信息

市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M 流通量 307.99M 307.99M 307.99M 总供应量 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864

Kittenswap 的当前市值为 $ 1.25M, 它过去 24 小时的交易量为 --。KITTEN 的流通量为 307.99M，总供应量是 1250461839.341864，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.06M。