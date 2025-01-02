Kite 价格 (KITE)
今天 Kite (KITE) 的实时价格为 4.1 USD。目前其市值为 $ 2.92M USD。KITE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kite 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.09K USD
- Kite 当天价格变化为 +6.46%
- 其循环供应量为 712.07K USD
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今天内，Kite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.249116。
在过去30天内，Kite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.3953497200。
在过去60天内，Kite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.3878461500。
在过去90天内，Kite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2586389096491416。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.249116
|+6.46%
|30天
|$ +1.3953497200
|+34.03%
|60天
|$ +2.3878461500
|+58.24%
|90天
|$ +1.2586389096491416
|+44.30%
Kite 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.93%
+6.46%
+33.38%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 KITE 兑换 AUD
A$6.601
|1 KITE 兑换 GBP
￡3.28
|1 KITE 兑换 EUR
€3.936
|1 KITE 兑换 USD
$4.1
|1 KITE 兑换 MYR
RM18.327
|1 KITE 兑换 TRY
₺144.771
|1 KITE 兑换 JPY
¥644.725
|1 KITE 兑换 RUB
₽457.15
|1 KITE 兑换 INR
₹351.452
|1 KITE 兑换 IDR
Rp66,129.023
|1 KITE 兑换 PHP
₱237.513
|1 KITE 兑换 EGP
￡E.208.157
|1 KITE 兑换 BRL
R$25.42
|1 KITE 兑换 CAD
C$5.904
|1 KITE 兑换 BDT
৳489.95
|1 KITE 兑换 NGN
₦6,346.718
|1 KITE 兑换 UAH
₴172.446
|1 KITE 兑换 VES
Bs209.1
|1 KITE 兑换 PKR
Rs1,142.055
|1 KITE 兑换 KZT
₸2,152.213
|1 KITE 兑换 THB
฿140.548
|1 KITE 兑换 TWD
NT$134.808
|1 KITE 兑换 CHF
Fr3.69
|1 KITE 兑换 HKD
HK$31.857
|1 KITE 兑换 MAD
.د.م41.41