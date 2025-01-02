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Kite 价格 (KITE)

USD

Kite (KITE) 实时价格图表

$4.11
$4.11$4.11
+6.80%(1D)

今天 Kite (KITE) 的价格

今天 Kite (KITE) 的实时价格为 4.1 USD。目前其市值为 $ 2.92M USD。KITE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kite 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.09K USD
- Kite 当天价格变化为 +6.46%
- 其循环供应量为 712.07K USD

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Kite (KITE) 价格表现 USD

今天内，Kite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.249116
在过去30天内，Kite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.3953497200
在过去60天内，Kite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.3878461500
在过去90天内，Kite 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2586389096491416

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.249116+6.46%
30天$ +1.3953497200+34.03%
60天$ +2.3878461500+58.24%
90天$ +1.2586389096491416+44.30%

Kite (KITE) 价格分析

Kite 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.73
$ 3.73$ 3.73

$ 4.16
$ 4.16$ 4.16

$ 33.73
$ 33.73$ 33.73

+1.93%

+6.46%

+33.38%

Kite (KITE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

$ 16.09K
$ 16.09K$ 16.09K

712.07K
712.07K 712.07K

什么是Kite (KITE)

HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.

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Kite (KITE) 资源

白皮书
官网

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KITE 兑换为当地货币

1 KITE 兑换 AUD
A$6.601
1 KITE 兑换 GBP
3.28
1 KITE 兑换 EUR
3.936
1 KITE 兑换 USD
$4.1
1 KITE 兑换 MYR
RM18.327
1 KITE 兑换 TRY
144.771
1 KITE 兑换 JPY
¥644.725
1 KITE 兑换 RUB
457.15
1 KITE 兑换 INR
351.452
1 KITE 兑换 IDR
Rp66,129.023
1 KITE 兑换 PHP
237.513
1 KITE 兑换 EGP
￡E.208.157
1 KITE 兑换 BRL
R$25.42
1 KITE 兑换 CAD
C$5.904
1 KITE 兑换 BDT
489.95
1 KITE 兑换 NGN
6,346.718
1 KITE 兑换 UAH
172.446
1 KITE 兑换 VES
Bs209.1
1 KITE 兑换 PKR
Rs1,142.055
1 KITE 兑换 KZT
2,152.213
1 KITE 兑换 THB
฿140.548
1 KITE 兑换 TWD
NT$134.808
1 KITE 兑换 CHF
Fr3.69
1 KITE 兑换 HKD
HK$31.857
1 KITE 兑换 MAD
.د.م41.41