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Kine Protocol 价格 (KINE)

USD

Kine Protocol (KINE) 实时价格图表

$0.00500212
$0.00500212$0.00500212
-22.60%(1D)

今天 Kine Protocol (KINE) 的价格

今天 Kine Protocol (KINE) 的实时价格为 0.00500212 USD。目前其市值为 $ 101.10K USD。KINE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kine Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Kine Protocol 当天价格变化为 -22.61%
- 其循环供应量为 20.21M USD

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Kine Protocol (KINE) 价格表现 USD

今天内，Kine Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001461839394601495
在过去30天内，Kine Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0044172726
在过去60天内，Kine Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0033100078
在过去90天内，Kine Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000489887315989315

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001461839394601495-22.61%
30天$ +0.0044172726+88.31%
60天$ +0.0033100078+66.17%
90天$ +0.000489887315989315+10.86%

Kine Protocol (KINE) 价格分析

Kine Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00420651
$ 0.00420651$ 0.00420651

$ 0.00782238
$ 0.00782238$ 0.00782238

$ 6.87
$ 6.87$ 6.87

0.00%

-22.61%

+88.16%

Kine Protocol (KINE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 101.10K
$ 101.10K$ 101.10K

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20.21M
20.21M 20.21M

什么是Kine Protocol (KINE)

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Kine Protocol (KINE) 资源

官网

大家还在问：关于 Kine Protocol (KINE) 的其他问题

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KINE 兑换为当地货币

1 KINE 兑换 VND
131.6307878
1 KINE 兑换 AUD
A$0.0077032648
1 KINE 兑换 GBP
0.0037015688
1 KINE 兑换 EUR
0.0043518444
1 KINE 兑换 USD
$0.00500212
1 KINE 兑换 MYR
RM0.0212089888
1 KINE 兑换 TRY
0.195832998
1 KINE 兑换 JPY
¥0.715803372
1 KINE 兑换 RUB
0.3945172044
1 KINE 兑换 INR
0.4280814296
1 KINE 兑换 IDR
Rp82.0019540928
1 KINE 兑换 KRW
6.8899701092
1 KINE 兑换 PHP
0.2785180416
1 KINE 兑换 EGP
￡E.0.2484553004
1 KINE 兑换 BRL
R$0.0283620204
1 KINE 兑换 CAD
C$0.0068529044
1 KINE 兑换 BDT
0.6114591488
1 KINE 兑换 NGN
7.9147044124
1 KINE 兑换 UAH
0.207838086
1 KINE 兑换 VES
Bs0.48020352
1 KINE 兑换 PKR
Rs1.4070463348
1 KINE 兑换 KZT
2.5625360548
1 KINE 兑换 THB
฿0.1629190484
1 KINE 兑换 TWD
NT$0.1501136212
1 KINE 兑换 AED
د.إ0.0183577804
1 KINE 兑换 CHF
Fr0.0041017384
1 KINE 兑换 HKD
HK$0.0392166208
1 KINE 兑换 MAD
.د.م0.0459694828
1 KINE 兑换 MXN
$0.0961907676