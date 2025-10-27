Karum（KARUM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.109096 $ 0.109096 $ 0.109096 24H最低价 $ 0.264114 $ 0.264114 $ 0.264114 24H最高价 24H最低价 $ 0.109096$ 0.109096 $ 0.109096 24H最高价 $ 0.264114$ 0.264114 $ 0.264114 历史最高 $ 0.475405$ 0.475405 $ 0.475405 最低价 $ 0.02672377$ 0.02672377 $ 0.02672377 涨跌幅（1H） -1.32% 涨跌幅（1D） -19.48% 漲跌幅（7D） +415.64% 漲跌幅（7D） +415.64%

Karum（KARUM）当前实时价格为 $0.169423。过去 24 小时内，KARUM 的交易价格在 $ 0.109096 至 $ 0.264114 之间波动，市场活跃度显著。KARUM 的历史最高价为 $ 0.475405，历史最低价为 $ 0.02672377。

从短期表现来看，KARUM 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.32%，过去 24 小时内变动为 -19.48%，过去 7 天内累计变动为 +415.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Karum（KARUM）市场信息

市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M 流通量 14.70M 14.70M 14.70M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Karum 的当前市值为 $ 2.50M, 它过去 24 小时的交易量为 --。KARUM 的流通量为 14.70M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.57M。