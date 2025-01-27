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KANSTAR 价格 ($KANSTAR)

USD

KANSTAR ($KANSTAR) 实时价格图表

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$0.00067141$0.00067141
-17.40%(1D)

今天 KANSTAR ($KANSTAR) 的价格

今天 KANSTAR ($KANSTAR) 的实时价格为 0.00067141 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$KANSTAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
KANSTAR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.87K USD
- KANSTAR 当天价格变化为 -17.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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KANSTAR ($KANSTAR) 价格表现 USD

今天内，KANSTAR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000142074453356943
在过去30天内，KANSTAR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，KANSTAR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，KANSTAR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000142074453356943-17.46%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

KANSTAR ($KANSTAR) 价格分析

KANSTAR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.0009147
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-8.75%

-17.46%

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KANSTAR ($KANSTAR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 62.87K
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什么是KANSTAR ($KANSTAR)

The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders.

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KANSTAR ($KANSTAR) 资源

官网

大家还在问：关于 KANSTAR ($KANSTAR) 的其他问题

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$KANSTAR 兑换为当地货币

1 $KANSTAR 兑换 AUD
A$0.0010675419
1 $KANSTAR 兑换 GBP
0.000537128
1 $KANSTAR 兑换 EUR
0.0006378395
1 $KANSTAR 兑换 USD
$0.00067141
1 $KANSTAR 兑换 MYR
RM0.0029340617
1 $KANSTAR 兑换 TRY
0.023969337
1 $KANSTAR 兑换 JPY
¥0.1047869587
1 $KANSTAR 兑换 RUB
0.0659391761
1 $KANSTAR 兑换 INR
0.058009824
1 $KANSTAR 兑换 IDR
Rp10.8291920323
1 $KANSTAR 兑换 PHP
0.0392304863
1 $KANSTAR 兑换 EGP
￡E.0.0337383525
1 $KANSTAR 兑换 BRL
R$0.0039814613
1 $KANSTAR 兑换 CAD
C$0.0009601163
1 $KANSTAR 兑换 BDT
0.0820530161
1 $KANSTAR 兑换 NGN
1.0458083583
1 $KANSTAR 兑换 UAH
0.02819922
1 $KANSTAR 兑换 VES
Bs0.03759896
1 $KANSTAR 兑换 PKR
Rs0.1875382412
1 $KANSTAR 兑换 KZT
0.3484215054
1 $KANSTAR 兑换 THB
฿0.0226600875
1 $KANSTAR 兑换 TWD
NT$0.0220423903
1 $KANSTAR 兑换 CHF
Fr0.000604269
1 $KANSTAR 兑换 HKD
HK$0.0052302839
1 $KANSTAR 兑换 MAD
.د.م0.0067141