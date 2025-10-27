Kaboom（KABOOM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000857 $ 0.00000857 $ 0.00000857 24H最低价 $ 0.00000895 $ 0.00000895 $ 0.00000895 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000857$ 0.00000857 $ 0.00000857 24H最高价 $ 0.00000895$ 0.00000895 $ 0.00000895 历史最高 $ 0.00266209$ 0.00266209 $ 0.00266209 最低价 $ 0.00000728$ 0.00000728 $ 0.00000728 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.82% 漲跌幅（7D） +5.53% 漲跌幅（7D） +5.53%

Kaboom（KABOOM）当前实时价格为 $0.00000895。过去 24 小时内，KABOOM 的交易价格在 $ 0.00000857 至 $ 0.00000895 之间波动，市场活跃度显著。KABOOM 的历史最高价为 $ 0.00266209，历史最低价为 $ 0.00000728。

从短期表现来看，KABOOM 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.82%，过去 7 天内累计变动为 +5.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Kaboom（KABOOM）市场信息

市值 $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K 流通量 998.22M 998.22M 998.22M 总供应量 998,221,402.417776 998,221,402.417776 998,221,402.417776

Kaboom 的当前市值为 $ 8.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KABOOM 的流通量为 998.22M，总供应量是 998221402.417776，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.93K。