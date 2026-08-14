Juice Dollar 今日价格

Juice Dollar (JUSD) 今日实时价格为 $ 0.999006，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 JUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.999006 每 JUSD。

Juice Dollar 目前市值在 $ 375,589 排名第 #-，流通供应量为 375.96K JUSD。过去 24 小时内，JUSD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.002，而历史最低价为 $ 0.99734。

短期表现方面，JUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 4.17K。

Juice Dollar（JUSD）市场信息

市值 $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K 成交量（24H） $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K 完全稀释市值 $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K 流通量 375.96K 375.96K 375.96K 总供应量 375,962.59 375,962.59 375,962.59

Juice Dollar 的当前市值为 $ 375.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.17K。JUSD 的流通量为 375.96K，总供应量是 375962.59，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 375.59K。