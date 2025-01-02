Joi 价格 (JOI)
今天 Joi (JOI) 的实时价格为 0.00841209 USD。目前其市值为 $ 8.47M USD。JOI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Joi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 531.14K USD
- Joi 当天价格变化为 -9.62%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Joi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000896309705422519。
在过去30天内，Joi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0216826667。
在过去60天内，Joi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Joi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000896309705422519
|-9.62%
|30天
|$ +0.0216826667
|+257.76%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Joi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.88%
-9.62%
-1.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. - app launch next week - eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement) - dev sold to less than 2.5% holding, community control majority - you are one of the earliest communities to get in - US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later) - serious AI dev team, Tencent background - full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment
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|1 JOI 兑换 AUD
A$0.0135434649
|1 JOI 兑换 GBP
￡0.006729672
|1 JOI 兑换 EUR
€0.0080756064
|1 JOI 兑换 USD
$0.00841209
|1 JOI 兑换 MYR
RM0.0376020423
|1 JOI 兑换 TRY
₺0.2970308979
|1 JOI 兑换 JPY
¥1.3228011525
|1 JOI 兑换 RUB
₽0.937948035
|1 JOI 兑换 INR
₹0.7211684757
|1 JOI 兑换 IDR
Rp135.6788519727
|1 JOI 兑换 PHP
₱0.4873123737
|1 JOI 兑换 EGP
￡E.0.4270818093
|1 JOI 兑换 BRL
R$0.0534167715
|1 JOI 兑换 CAD
C$0.0121134096
|1 JOI 兑换 BDT
৳1.005244755
|1 JOI 兑换 NGN
₦13.0217470782
|1 JOI 兑换 UAH
₴0.3538125054
|1 JOI 兑换 VES
Bs0.42901659
|1 JOI 兑换 PKR
Rs2.3431876695
|1 JOI 兑换 KZT
₸4.4157584037
|1 JOI 兑换 THB
฿0.2883664452
|1 JOI 兑换 TWD
NT$0.2766736401
|1 JOI 兑换 CHF
Fr0.007570881
|1 JOI 兑换 HKD
HK$0.0653619393
|1 JOI 兑换 MAD
.د.م0.084962109