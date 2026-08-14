jam cat 今日价格

jam cat (JAM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.30%。当前 JAM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JAM。

jam cat 目前市值在 $ 70,478 排名第 #-，流通供应量为 999.27M JAM。过去 24 小时内，JAM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03778961，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JAM 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 +9.53%。过去一天，总交易量达到 --。

jam cat（JAM）市场信息

市值 $ 70.48K$ 70.48K $ 70.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 70.48K$ 70.48K $ 70.48K 流通量 999.27M 999.27M 999.27M 总供应量 999,265,533.013567 999,265,533.013567 999,265,533.013567

jam cat 的当前市值为 $ 70.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JAM 的流通量为 999.27M，总供应量是 999265533.013567，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.48K。