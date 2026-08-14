Ispolink 今日价格

Ispolink (ISP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.91%。当前 ISP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ISP。

Ispolink 目前市值在 $ 219,287 排名第 #-，流通供应量为 9.50B ISP。过去 24 小时内，ISP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01830029，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ISP 在过去一小时内波动了 -2.08%，过去7 天内波动了 +6.83%。过去一天，总交易量达到 --。

Ispolink（ISP）市场信息

市值 $ 219.29K$ 219.29K $ 219.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 234.47K$ 234.47K $ 234.47K 流通量 9.50B 9.50B 9.50B 总供应量 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373

Ispolink 的当前市值为 $ 219.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ISP 的流通量为 9.50B，总供应量是 9800631195.1373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 234.47K。