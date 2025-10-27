IoTAI（IOTAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00973897 24H最高价 $ 0.01168615 历史最高 $ 0.04887246 最低价 $ 0.00293688 涨跌幅（1H） +1.30% 涨跌幅（1D） +18.06% 漲跌幅（7D） -1.73%

IoTAI（IOTAI）当前实时价格为 $0.01166124。过去 24 小时内，IOTAI 的交易价格在 $ 0.00973897 至 $ 0.01168615 之间波动，市场活跃度显著。IOTAI 的历史最高价为 $ 0.04887246，历史最低价为 $ 0.00293688。

从短期表现来看，IOTAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.30%，过去 24 小时内变动为 +18.06%，过去 7 天内累计变动为 -1.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

IoTAI（IOTAI）市场信息

市值 $ 1.16M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.16M 流通量 100.00M 总供应量 100,000,000.0

IoTAI 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 --。IOTAI 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.16M。