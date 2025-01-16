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Internet Token 价格 (INT)

USD

Internet Token (INT) 实时价格图表

$0.00426451
$0.00426451$0.00426451
+3.10%(1D)

今天 Internet Token (INT) 的价格

今天 Internet Token (INT) 的实时价格为 0.00426451 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。INT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Internet Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.35K USD
- Internet Token 当天价格变化为 +3.19%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Internet Token (INT) 价格表现 USD

今天内，Internet Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013193
在过去30天内，Internet Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013673972
在过去60天内，Internet Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002342499
在过去90天内，Internet Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000495663958318868

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00013193+3.19%
30天$ -0.0013673972-32.06%
60天$ +0.0002342499+5.49%
90天$ -0.000495663958318868-10.41%

Internet Token (INT) 价格分析

Internet Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.004126
$ 0.004126$ 0.004126

$ 0.00447405
$ 0.00447405$ 0.00447405

$ 0.096725
$ 0.096725$ 0.096725

+0.60%

+3.19%

-11.49%

Internet Token (INT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 48.35K
$ 48.35K$ 48.35K

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什么是Internet Token (INT)

The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.

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Internet Token (INT) 资源

官网

大家还在问：关于 Internet Token (INT) 的其他问题

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INT 兑换为当地货币

1 INT 兑换 AUD
A$0.0068658611
1 INT 兑换 GBP
0.0034542531
1 INT 兑换 EUR
0.0041365747
1 INT 兑换 USD
$0.00426451
1 INT 兑换 MYR
RM0.019190295
1 INT 兑换 TRY
0.1511342344
1 INT 兑换 JPY
¥0.6655620757
1 INT 兑换 RUB
0.4370269848
1 INT 兑换 INR
0.3692212758
1 INT 兑换 IDR
Rp69.9099888144
1 INT 兑换 PHP
0.2497297056
1 INT 兑换 EGP
￡E.0.2147607236
1 INT 兑换 BRL
R$0.0256297051
1 INT 兑换 CAD
C$0.0060982493
1 INT 兑换 BDT
0.5184791258
1 INT 兑换 NGN
6.632165952
1 INT 兑换 UAH
0.1798770318
1 INT 兑换 VES
Bs0.23028354
1 INT 兑换 PKR
Rs1.1898409351
1 INT 兑换 KZT
2.262322555
1 INT 兑换 THB
฿0.1475094009
1 INT 兑换 TWD
NT$0.1403876692
1 INT 兑换 CHF
Fr0.0038807041
1 INT 兑换 HKD
HK$0.0331778878
1 INT 兑换 MAD
.د.م0.0428583255