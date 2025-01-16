Internet Token 价格 (INT)
今天 Internet Token (INT) 的实时价格为 0.00426451 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。INT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Internet Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.35K USD
- Internet Token 当天价格变化为 +3.19%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Internet Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013193。
在过去30天内，Internet Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013673972。
在过去60天内，Internet Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002342499。
在过去90天内，Internet Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000495663958318868。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00013193
|+3.19%
|30天
|$ -0.0013673972
|-32.06%
|60天
|$ +0.0002342499
|+5.49%
|90天
|$ -0.000495663958318868
|-10.41%
Internet Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.60%
+3.19%
-11.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.
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|1 INT 兑换 AUD
A$0.0068658611
|1 INT 兑换 GBP
￡0.0034542531
|1 INT 兑换 EUR
€0.0041365747
|1 INT 兑换 USD
$0.00426451
|1 INT 兑换 MYR
RM0.019190295
|1 INT 兑换 TRY
₺0.1511342344
|1 INT 兑换 JPY
¥0.6655620757
|1 INT 兑换 RUB
₽0.4370269848
|1 INT 兑换 INR
₹0.3692212758
|1 INT 兑换 IDR
Rp69.9099888144
|1 INT 兑换 PHP
₱0.2497297056
|1 INT 兑换 EGP
￡E.0.2147607236
|1 INT 兑换 BRL
R$0.0256297051
|1 INT 兑换 CAD
C$0.0060982493
|1 INT 兑换 BDT
৳0.5184791258
|1 INT 兑换 NGN
₦6.632165952
|1 INT 兑换 UAH
₴0.1798770318
|1 INT 兑换 VES
Bs0.23028354
|1 INT 兑换 PKR
Rs1.1898409351
|1 INT 兑换 KZT
₸2.262322555
|1 INT 兑换 THB
฿0.1475094009
|1 INT 兑换 TWD
NT$0.1403876692
|1 INT 兑换 CHF
Fr0.0038807041
|1 INT 兑换 HKD
HK$0.0331778878
|1 INT 兑换 MAD
.د.م0.0428583255