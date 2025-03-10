Integral 价格 (ITGR)
今天 Integral (ITGR) 的实时价格为 0.00609722 USD。目前其市值为 $ 511.83K USD。ITGR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Integral 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 154.39 USD
- Integral 当天价格变化为 +1.75%
- 其循环供应量为 83.94M USD
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今天内，Integral 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010497。
在过去30天内，Integral 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0043624914。
在过去60天内，Integral 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006286239。
在过去90天内，Integral 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002536960480212795。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00010497
|+1.75%
|30天
|$ +0.0043624914
|+71.55%
|60天
|$ +0.0006286239
|+10.31%
|90天
|$ +0.0002536960480212795
|+4.34%
Integral 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.20%
+1.75%
-3.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size.
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|1 ITGR 兑换 AUD
A$0.0096336076
|1 ITGR 兑换 GBP
￡0.0046948594
|1 ITGR 兑换 EUR
€0.0056094424
|1 ITGR 兑换 USD
$0.00609722
|1 ITGR 兑换 MYR
RM0.0268887402
|1 ITGR 兑换 TRY
₺0.2223046412
|1 ITGR 兑换 JPY
¥0.9027543932
|1 ITGR 兑换 RUB
₽0.5427745244
|1 ITGR 兑换 INR
₹0.5313117508
|1 ITGR 兑换 IDR
Rp99.9544102368
|1 ITGR 兑换 PHP
₱0.348760984
|1 ITGR 兑换 EGP
￡E.0.3088851652
|1 ITGR 兑换 BRL
R$0.0352419316
|1 ITGR 兑换 CAD
C$0.0087190246
|1 ITGR 兑换 BDT
৳0.7416048686
|1 ITGR 兑换 NGN
₦9.238202883
|1 ITGR 兑换 UAH
₴0.2515712972
|1 ITGR 兑换 VES
Bs0.39022208
|1 ITGR 兑换 PKR
Rs1.7092946548
|1 ITGR 兑换 KZT
₸2.994649603
|1 ITGR 兑换 THB
฿0.2057202028
|1 ITGR 兑换 TWD
NT$0.2002327048
|1 ITGR 兑换 CHF
Fr0.0053655536
|1 ITGR 兑换 HKD
HK$0.0473753994
|1 ITGR 兑换 MAD
.د.م0.0593259506
|1 ITGR 兑换 MXN
$0.123773566