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Integral 价格 (ITGR)

USD

Integral (ITGR) 实时价格图表

$0.00609722
$0.00609722$0.00609722
+1.70%(1D)

今天 Integral (ITGR) 的价格

今天 Integral (ITGR) 的实时价格为 0.00609722 USD。目前其市值为 $ 511.83K USD。ITGR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Integral 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 154.39 USD
- Integral 当天价格变化为 +1.75%
- 其循环供应量为 83.94M USD

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Integral (ITGR) 价格表现 USD

今天内，Integral 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010497
在过去30天内，Integral 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0043624914
在过去60天内，Integral 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006286239
在过去90天内，Integral 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002536960480212795

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00010497+1.75%
30天$ +0.0043624914+71.55%
60天$ +0.0006286239+10.31%
90天$ +0.0002536960480212795+4.34%

Integral (ITGR) 价格分析

Integral 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00598318
$ 0.00598318$ 0.00598318

$ 0.00611441
$ 0.00611441$ 0.00611441

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

+0.20%

+1.75%

-3.35%

Integral (ITGR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 511.83K
$ 511.83K$ 511.83K

$ 154.39
$ 154.39$ 154.39

83.94M
83.94M 83.94M

什么是Integral (ITGR)

Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size.

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Integral (ITGR) 资源

官网

大家还在问：关于 Integral (ITGR) 的其他问题

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ITGR 兑换为当地货币

1 ITGR 兑换 AUD
A$0.0096336076
1 ITGR 兑换 GBP
0.0046948594
1 ITGR 兑换 EUR
0.0056094424
1 ITGR 兑换 USD
$0.00609722
1 ITGR 兑换 MYR
RM0.0268887402
1 ITGR 兑换 TRY
0.2223046412
1 ITGR 兑换 JPY
¥0.9027543932
1 ITGR 兑换 RUB
0.5427745244
1 ITGR 兑换 INR
0.5313117508
1 ITGR 兑换 IDR
Rp99.9544102368
1 ITGR 兑换 PHP
0.348760984
1 ITGR 兑换 EGP
￡E.0.3088851652
1 ITGR 兑换 BRL
R$0.0352419316
1 ITGR 兑换 CAD
C$0.0087190246
1 ITGR 兑换 BDT
0.7416048686
1 ITGR 兑换 NGN
9.238202883
1 ITGR 兑换 UAH
0.2515712972
1 ITGR 兑换 VES
Bs0.39022208
1 ITGR 兑换 PKR
Rs1.7092946548
1 ITGR 兑换 KZT
2.994649603
1 ITGR 兑换 THB
฿0.2057202028
1 ITGR 兑换 TWD
NT$0.2002327048
1 ITGR 兑换 CHF
Fr0.0053655536
1 ITGR 兑换 HKD
HK$0.0473753994
1 ITGR 兑换 MAD
.د.م0.0593259506
1 ITGR 兑换 MXN
$0.123773566