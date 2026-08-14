Imprnt 今日价格

Imprnt (PRNT) 今日实时价格为 $ 0.00116981，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 PRNT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00116981 每 PRNT。

Imprnt 目前市值在 $ 58,491 排名第 #-，流通供应量为 18.28M PRNT。过去 24 小时内，PRNT 的交易价格在 $ 0.00115667（低点）和 $ 0.00117669（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.177736，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PRNT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.81%。过去一天，总交易量达到 $ 114.22。

Imprnt（PRNT）市场信息

市值 $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K 成交量（24H） $ 114.22$ 114.22 $ 114.22 完全稀释市值 $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K 流通量 18.28M 18.28M 18.28M 总供应量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Imprnt 的当前市值为 $ 58.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 114.22。PRNT 的流通量为 18.28M，总供应量是 50000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.49K。