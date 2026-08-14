IdOS 今日价格

IdOS (IDOS) 今日实时价格为 $ 0.00501472，过去 24 小时内变化了 11.44%。当前 IDOS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00501472 每 IDOS。

IdOS 目前市值在 $ 1,422,815 排名第 #-，流通供应量为 283.72M IDOS。过去 24 小时内，IDOS 的交易价格在 $ 0.0042605（低点）和 $ 0.0069573（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04023862，而历史最低价为 $ 0.00417912。

短期表现方面，IDOS 在过去一小时内波动了 -0.43%，过去7 天内波动了 +7.01%。过去一天，总交易量达到 $ 165.32K。

IdOS（IDOS）市场信息

市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 成交量（24H） $ 165.32K$ 165.32K $ 165.32K 完全稀释市值 $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M 流通量 283.72M 283.72M 283.72M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IdOS 的当前市值为 $ 1.42M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 165.32K。IDOS 的流通量为 283.72M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.01M。