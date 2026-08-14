Hyre Agent 今日价格

Hyre Agent (HYRE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.10%。当前 HYRE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HYRE。

Hyre Agent 目前市值在 $ 79,780 排名第 #-，流通供应量为 929.99M HYRE。过去 24 小时内，HYRE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HYRE 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 +13.28%。过去一天，总交易量达到 --。

Hyre Agent（HYRE）市场信息

市值 $ 79.78K$ 79.78K $ 79.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 85.47K$ 85.47K $ 85.47K 流通量 929.99M 929.99M 929.99M 总供应量 996,273,607.713993 996,273,607.713993 996,273,607.713993

Hyre Agent 的当前市值为 $ 79.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HYRE 的流通量为 929.99M，总供应量是 996273607.713993，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 85.47K。