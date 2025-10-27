HyperStrategy（HSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.084681 24H最低价 $ 0.088584 24H最高价 历史最高 $ 2.48 最低价 $ 0.064372 涨跌幅（1H） +0.08% 涨跌幅（1D） +2.89% 漲跌幅（7D） +5.60%

HyperStrategy（HSTR）当前实时价格为 $0.08786。过去 24 小时内，HSTR 的交易价格在 $ 0.084681 至 $ 0.088584 之间波动，市场活跃度显著。HSTR 的历史最高价为 $ 2.48，历史最低价为 $ 0.064372。

从短期表现来看，HSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.08%，过去 24 小时内变动为 +2.89%，过去 7 天内累计变动为 +5.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HyperStrategy（HSTR）市场信息

市值 $ 87.86K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 87.86K 流通量 1.00M 总供应量 1,000,000.0

HyperStrategy 的当前市值为 $ 87.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HSTR 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.86K。