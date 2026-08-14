HyBridge 今日价格

HyBridge (BRIDGE) 今日实时价格为 $ 0.02674411，过去 24 小时内变化了 19.29%。当前 BRIDGE 兑 USD 的汇率为 $ 0.02674411 每 BRIDGE。

HyBridge 目前市值在 $ 5,348,820 排名第 #-，流通供应量为 200.00M BRIDGE。过去 24 小时内，BRIDGE 的交易价格在 $ 0.02241463（低点）和 $ 0.0287228（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.106991，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BRIDGE 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +15.05%。过去一天，总交易量达到 $ 32.21。

HyBridge（BRIDGE）市场信息

市值 $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M 成交量（24H） $ 32.21$ 32.21 $ 32.21 完全稀释市值 $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M 流通量 200.00M 200.00M 200.00M 总供应量 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339

HyBridge 的当前市值为 $ 5.35M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 32.21。BRIDGE 的流通量为 200.00M，总供应量是 199999881.4610339，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.35M。