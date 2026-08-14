HYBR 今日价格

HYBR (HYBR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 HYBR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HYBR。

HYBR 目前市值在 $ 143,928 排名第 #-，流通供应量为 225.52M HYBR。过去 24 小时内，HYBR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0017141，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HYBR 在过去一小时内波动了 -1.13%，过去7 天内波动了 +13.35%。过去一天，总交易量达到 $ 1.32K。

HYBR（HYBR）市场信息

市值 $ 143.93K$ 143.93K $ 143.93K 成交量（24H） $ 1.32K$ 1.32K $ 1.32K 完全稀释市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 流通量 225.52M 225.52M 225.52M 总供应量 1,972,812,852.81915 1,972,812,852.81915 1,972,812,852.81915

HYBR 的当前市值为 $ 143.93K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.32K。HYBR 的流通量为 225.52M，总供应量是 1972812852.81915，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.26M。