hope 今日价格

hope (HOPE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.65%。当前 HOPE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOPE。

hope 目前市值在 $ 33,340 排名第 #-，流通供应量为 999.58M HOPE。过去 24 小时内，HOPE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOPE 在过去一小时内波动了 -1.25%，过去7 天内波动了 -7.30%。过去一天，总交易量达到 --。

hope（HOPE）市场信息

市值 $ 33.34K$ 33.34K $ 33.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.34K$ 33.34K $ 33.34K 流通量 999.58M 999.58M 999.58M 总供应量 999,577,454.866926 999,577,454.866926 999,577,454.866926

hope 的当前市值为 $ 33.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOPE 的流通量为 999.58M，总供应量是 999577454.866926，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.34K。