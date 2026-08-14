HermesWorld 今日价格

HermesWorld (HERMESWORLD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.21%。当前 HERMESWORLD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HERMESWORLD。

HermesWorld 目前市值在 $ 61,566 排名第 #-，流通供应量为 999.91M HERMESWORLD。过去 24 小时内，HERMESWORLD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00233393，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HERMESWORLD 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -46.67%。过去一天，总交易量达到 --。

HermesWorld（HERMESWORLD）市场信息

市值 $ 61.57K$ 61.57K $ 61.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 61.57K$ 61.57K $ 61.57K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,909,130.724362 999,909,130.724362 999,909,130.724362

HermesWorld 的当前市值为 $ 61.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HERMESWORLD 的流通量为 999.91M，总供应量是 999909130.724362，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.57K。