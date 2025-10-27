HERMES（HERMES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02923802 $ 0.02923802 $ 0.02923802 24H最低价 $ 0.03712395 $ 0.03712395 $ 0.03712395 24H最高价 24H最低价 $ 0.02923802$ 0.02923802 $ 0.02923802 24H最高价 $ 0.03712395$ 0.03712395 $ 0.03712395 历史最高 $ 0.18065$ 0.18065 $ 0.18065 最低价 $ 0.01960026$ 0.01960026 $ 0.01960026 涨跌幅（1H） -2.16% 涨跌幅（1D） +4.32% 漲跌幅（7D） +19.07% 漲跌幅（7D） +19.07%

HERMES（HERMES）当前实时价格为 $0.03055577。过去 24 小时内，HERMES 的交易价格在 $ 0.02923802 至 $ 0.03712395 之间波动，市场活跃度显著。HERMES 的历史最高价为 $ 0.18065，历史最低价为 $ 0.01960026。

从短期表现来看，HERMES 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.16%，过去 24 小时内变动为 +4.32%，过去 7 天内累计变动为 +19.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HERMES（HERMES）市场信息

市值 $ 588.63K$ 588.63K $ 588.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 588.63K$ 588.63K $ 588.63K 流通量 19.23M 19.23M 19.23M 总供应量 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

HERMES 的当前市值为 $ 588.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HERMES 的流通量为 19.23M，总供应量是 19231371.54556538，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 588.63K。