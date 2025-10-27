Grow（$GROW）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00000214 24H最高价 $ 0.00000232 历史最高 $ 0.00000996 最低价 $ 0.00000211 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） +7.58% 漲跌幅（7D） -1.76%

Grow（$GROW）当前实时价格为 $0.00000232。过去 24 小时内，$GROW 的交易价格在 $ 0.00000214 至 $ 0.00000232 之间波动，市场活跃度显著。$GROW 的历史最高价为 $ 0.00000996，历史最低价为 $ 0.00000211。

从短期表现来看，$GROW 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 +7.58%，过去 7 天内累计变动为 -1.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Grow（$GROW）市场信息

市值 $ 231.47K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 231.47K 流通量 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0

Grow 的当前市值为 $ 231.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$GROW 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 231.47K。