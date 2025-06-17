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Gradient 价格 (GRAY)

USD

Gradient (GRAY) 实时价格图表

$1.68
$1.68$1.68
+3.80%(1D)

今天 Gradient (GRAY) 的价格

今天 Gradient (GRAY) 的实时价格为 1.68 USD。目前其市值为 $ 17.12M USD。GRAY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gradient 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Gradient 当天价格变化为 +4.50%
- 其循环供应量为 10.00M USD

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Gradient (GRAY) 价格表现 USD

今天内，Gradient 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.072216
在过去30天内，Gradient 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Gradient 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Gradient 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.072216+4.50%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Gradient (GRAY) 价格分析

Gradient 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 2.47
$ 2.47$ 2.47

-8.68%

+4.50%

+189.32%

Gradient (GRAY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 17.12M
$ 17.12M$ 17.12M

--
----

10.00M
10.00M 10.00M

什么是Gradient (GRAY)

Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.

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Gradient (GRAY) 资源

官网

Gradient（GRAY）代币经济

了解 Gradient（GRAY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GRAY 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Gradient (GRAY) 的其他问题

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GRAY 兑换为当地货币

1 GRAY 兑换 VND
44,209.2
1 GRAY 兑换 AUD
A$2.5536
1 GRAY 兑换 GBP
1.2264
1 GRAY 兑换 EUR
1.4448
1 GRAY 兑换 USD
$1.68
1 GRAY 兑换 MYR
RM7.1232
1 GRAY 兑换 TRY
66.1752
1 GRAY 兑换 JPY
¥243.0456
1 GRAY 兑换 RUB
131.712
1 GRAY 兑换 INR
144.8832
1 GRAY 兑换 IDR
Rp27,540.9792
1 GRAY 兑换 KRW
2,291.94
1 GRAY 兑换 PHP
95.1216
1 GRAY 兑换 EGP
￡E.84.336
1 GRAY 兑换 BRL
R$9.2232
1 GRAY 兑换 CAD
C$2.268
1 GRAY 兑换 BDT
205.3632
1 GRAY 兑换 NGN
2,596.5912
1 GRAY 兑换 UAH
69.804
1 GRAY 兑换 VES
Bs171.36
1 GRAY 兑换 PKR
Rs475.5072
1 GRAY 兑换 KZT
861.084
1 GRAY 兑换 THB
฿54.6168
1 GRAY 兑换 TWD
NT$49.56
1 GRAY 兑换 AED
د.إ6.1656
1 GRAY 兑换 CHF
Fr1.3608
1 GRAY 兑换 HKD
HK$13.1712
1 GRAY 兑换 MAD
.د.م15.3048
1 GRAY 兑换 MXN
$31.8024