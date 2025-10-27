GOTM（GOTM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00251902 $ 0.00262646 24H最低价 $ 0.00251902 24H最高价 $ 0.00262646 历史最高 $ 0.00423586 最低价 $ 0.00243844 涨跌幅（1H） +1.00% 涨跌幅（1D） +3.55% 漲跌幅（7D） +2.65%

GOTM（GOTM）当前实时价格为 $0.0026217。过去 24 小时内，GOTM 的交易价格在 $ 0.00251902 至 $ 0.00262646 之间波动，市场活跃度显著。GOTM 的历史最高价为 $ 0.00423586，历史最低价为 $ 0.00243844。

从短期表现来看，GOTM 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.00%，过去 24 小时内变动为 +3.55%，过去 7 天内累计变动为 +2.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GOTM（GOTM）市场信息

市值 $ 455.52K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.60M 流通量 173.74M 总供应量 992,885,126.2386634

GOTM 的当前市值为 $ 455.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GOTM 的流通量为 173.74M，总供应量是 992885126.2386634，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.60M。